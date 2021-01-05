Актриса Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

34-летняя российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с призывом не лебезить перед знаменитыми людьми. Артистка обратила внимание на то, что уважения и человеческого отношения заслуживают не только звезды, но и обычные люди. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Написать пост подобного направления Анну побудила реальная история, приключившаяся лично с ней. Как рассказывает актриса, ситуация произошла, когда Хилькевич вместе со своей семьей заехала в новую квартиру. Однако работники жилого комплекса не знали о том, что в их доме поселилась известная личность. В какой-то день Анна заехала на парковку во дворе, после чего попросила сотрудника отвезти ее автомобиль на мойку. В ответ на просьбу актриса получила грубый отказ. На подобный случай звезда отреагировала спокойно, не устраивая истерик. Однако больше всего ее поразили действия мужчины, которые произошли немного позже.

«Я проезжала мимо этой мойки на следующий день. Этот мужчина увидел меня, подбежал, и стал извиняться. Мол, простите меня, Анна, за грубый тон. Я вас сначала не узнал. Это возмутило меня больше всего. Почему вдруг люди могут по-человечески общаться только со знаменитыми и медийными людьми? Я сама стараюсь, и других призываю одинаково относиться к людям, не разделяя их на ранги и категории», - заявила Хилькевич.

Также Анна отметила, что уважения достоин абсолютно каждый человек, а грубое отношение к другим унижает в первую очередь нагрубившего человека.