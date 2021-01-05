Актриса Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

Сегодня, 10:14

0

Image 16+
Актриса Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами
Российская актриса Анна Хилькевич

34-летняя российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с призывом не лебезить перед знаменитыми людьми. Артистка обратила внимание на то, что уважения и человеческого отношения заслуживают не только звезды, но и обычные люди. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Написать пост подобного направления Анну побудила реальная история, приключившаяся лично с ней. Как рассказывает актриса, ситуация произошла, когда Хилькевич вместе со своей семьей заехала в новую квартиру. Однако работники жилого комплекса не знали о том, что в их доме поселилась известная личность. В какой-то день Анна заехала на парковку во дворе, после чего попросила сотрудника отвезти ее автомобиль на мойку. В ответ на просьбу актриса получила грубый отказ. На подобный случай звезда отреагировала спокойно, не устраивая истерик. Однако больше всего ее поразили действия мужчины, которые произошли немного позже.

«Я проезжала мимо этой мойки на следующий день. Этот мужчина увидел меня, подбежал, и стал извиняться. Мол, простите меня, Анна, за грубый тон. Я вас сначала не узнал. Это возмутило меня больше всего. Почему вдруг люди могут по-человечески общаться только со знаменитыми и медийными людьми? Я сама стараюсь, и других призываю одинаково относиться к людям, не разделяя их на ранги и категории», - заявила Хилькевич.

Также Анна отметила, что уважения достоин абсолютно каждый человек, а грубое отношение к другим унижает в первую очередь нагрубившего человека.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актриса Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

Сегодня, 10:14

Ольга Бузова ответила на слова поклонников о нездоровой худобе

Вчера, 17:29

49-летняя Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом и не смогла улететь в Дубаи

Вчера, 16:19

Кравец вступилась за Цискаридзе после секс-скандала

Вчера, 10:54

Авиакомпания S7 назвала причину отказа Клавы Коки попасть на борт самолета

5-01-2021, 21:19

Тодоренко рассказала о трудностях в отношениях с мужем после рождения ребенка

5-01-2021, 14:19

Фонд кино опубликовал рейтинг фильмов в прокате 2020 года

5-01-2021, 14:14

Хабенский и Нагиев лидируют в рейтинге доверия среди артистов

5-01-2021, 12:49

Певица Валерия рассказала о «катастрофической» ситуации в шоу-бизнесе

3-01-2021, 22:59

Бородина обвинила Фадеева в пиаре на закрытии проекта «Дома-2»

3-01-2021, 13:49

Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

3-01-2021, 10:59

Андрей Мягков высказался против ежегодного показа фильма «Иронии судьбы»

2-01-2021, 13:59

52-летняя Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

1-01-2021, 19:59

Бузова и Шнуров выпустили песню про колбасу

31-12-2020, 12:14

Даня Милохин заявил, что зарабатывает больше 2,8 миллиона рублей в месяц

30-12-2020, 22:34

Андрей Малахов объяснил, почему он своего 3-летнего сына не показывает общественности

30-12-2020, 21:24

Андрей Малахов рассказал, какую программу снимет после пандемии

30-12-2020, 19:44

Модель Елена Миськова намерена судиться с Александром Гордоном из-за клеветы

29-12-2020, 21:59

Ольга Бузова с Давой встретят Новый год на курорте с Тарасовым и Костенко

29-12-2020, 21:49

Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

29-12-2020, 20:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров