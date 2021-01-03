Ольга Бузова ответила на слова поклонников о нездоровой худобе

Сегодня, 17:29

Александр Зуев

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Ольга Бузова ответила на слова поклонников о нездоровой худобе

Ольга Бузова отправилась на новогодние каникулы на Мальдивы. Она часто публикует в Инстаграме фотографии с отдыха. Одним из снимков она очень испугала своих фанатов. На фото певица запечатлена возле пальмы. На ней  надет  крошечный купальник-бикини. Глядя на поп-диву, поклонники сочли, что она неприлично худа. Многие написали, что даже можно пересчитать ее ребра на фото. 

Поклонники посоветовали Бузовой правильно питаться. А некоторые предположили, что такая худоба говорит о болезни. 

«Оля, кушай хорошо! Совсем исхудала, рёбрышки торчат!», «Олечка, немного нужно набрать вес, а то уже страшно», - написали комментаторы.

Впрочем, не все заметили, что у звезды болезненный вид.  Кто-кто решил, что Ольга просто втянула живот, а вообще, она находится в идеальной для себя форме, даже немного поправилась от хорошей еды и безделья. 

Реакции Бузовой на подобные комментарии не пришлось долго ждать.  В следующей публикации  она сообщила, что фанатам не стоит переживать за ее здоровье, так как с ним и с фигурой все в порядке.

Вместе с тем Ольга написала, что на курорте она стала поправляться.  Певица  также добавила, что ее стройная фигура -  работа над собой и ограничения.

Слова Ольги прокомментировал ее пиар-менеджер Антон Богословский. Он написал, что ребра Бузовой стали сегодня главной новостью страны. 

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