Ольга Бузова ответила на слова поклонников о нездоровой худобе

Ольга Бузова отправилась на новогодние каникулы на Мальдивы. Она часто публикует в Инстаграме фотографии с отдыха. Одним из снимков она очень испугала своих фанатов. На фото певица запечатлена возле пальмы. На ней надет крошечный купальник-бикини. Глядя на поп-диву, поклонники сочли, что она неприлично худа. Многие написали, что даже можно пересчитать ее ребра на фото.

Поклонники посоветовали Бузовой правильно питаться. А некоторые предположили, что такая худоба говорит о болезни.

«Оля, кушай хорошо! Совсем исхудала, рёбрышки торчат!», «Олечка, немного нужно набрать вес, а то уже страшно», - написали комментаторы.

Впрочем, не все заметили, что у звезды болезненный вид. Кто-кто решил, что Ольга просто втянула живот, а вообще, она находится в идеальной для себя форме, даже немного поправилась от хорошей еды и безделья.

Реакции Бузовой на подобные комментарии не пришлось долго ждать. В следующей публикации она сообщила, что фанатам не стоит переживать за ее здоровье, так как с ним и с фигурой все в порядке.

Вместе с тем Ольга написала, что на курорте она стала поправляться. Певица также добавила, что ее стройная фигура - работа над собой и ограничения.

Слова Ольги прокомментировал ее пиар-менеджер Антон Богословский. Он написал, что ребра Бузовой стали сегодня главной новостью страны.