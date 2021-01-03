49-летняя Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом и не смогла улететь в Дубаи

49-летняя звезда НТВ Лера Кудрявцева заболела коронавирусом. Результаты теста, который оказался положительным, она опубликовала в своем микроблоге.

О том, что у нее COVID-19, Лера узнала случайно. Сегодня, шестого января, Кудрявцева должна была вместе с любимым супругом Игорем Макаровым лететь на отдых в Дубаи. Перед вылетом она, как и все пассажиры, сдала обязательный тест на коронавирус. Результаты шокировали - он оказался положительным. Отпуск семье пришлось отменить, Лера самоизолировалась - она теперь в московской квартире, а не в загородном доме, и очень переживает за родных.

«Я в шоке, потому что у меня дома няня, папа, я просто в ужасе. Что делать? И вот я сейчас уехала в московскую квартиру, два дня здесь. Сижу дома и не могу поехать к себе, потому что у меня там люди, которых не хочется заражать», - призналась она.

С ними, к слову, Лера и встречала Новый год. Она призналась, что к ним хотели приехать гости, но из-за пандемии им пришлось отказать.

«Для меня этот Новый год был удивительным, я никогда так не встречала. Я не красилась, у меня была какая-то гулька на голове, я была в спортивных штанах. Какой год, такой и праздник», - поведала знаменитость во время прямого эфира.

Первой после праздника заболела двухлетняя дочь телезвезды - у девочки подскочила температура. Потом и у Леры заболела голова, появилось недомогание - списала все на простуду. И вот теперь, когда она знает, что это ковид, переживает, что заразила остальных.



