Кравец вступилась за Цискаридзе после секс-скандала

Сегодня, 10:54

Александр Зуев

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Кравец вступилась за Цискаридзе после секс-скандала
Алена Кравец

Алена Кравец, которая многим известна как светская львица, высказала возмущение тому, что люди любят подсматривать за чужой жизнью в замочную скважину. Алена имела в виду реакцию общественности на кадры любовной сцены с участием двух мужчин, один из которых очень похож на Николая Цискаридзе.

Светская львица заявила, что ей неизвестно о том, кто запечатлен на гуляющих по Сети снимках, но даже если это артист балета, то за него можно только порадоваться, так как у артиста есть половая жизнь.

Алена была очень удивлена тем, что люди, сами не будучи святошами, копаются в чужом грязном белье. Жизнь стала бы лучше, если бы люди перестали обличать геев, считает светская львица.

Алена также высказала мысль о том, что Цискаридзе - разумный человек и не стал бы хранить подобный контент в своем телефоне. Она также отметила, что Цискаридзе никогда не был в центре гей-скандалов.

Алена предположила, что сделать снимки и прибегнуть к фотошопу мог кто-то из завистников Цискаридзе. Она также рекомендовала критикам «завести себе мужиков» или заняться чем-то полезным.

Ранее стало известно, что в Сети появилась интимная переписка в виде скриншотов сообщений с телефона якобы между модельером Валентином Юдашкиным и артистом балета Николаем Цискаридзе, пишет sobesednik.ru.

В переписке говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает в Израиль, но будет рад увидеться с артистом по возвращению. При этом модельер сообщает, что после нового курса химиотерапии плохо себя чувствует.

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