Авиакомпания S7 назвала причину отказа Клавы Коки попасть на борт самолета

Певица из Екатеринбурга Клава Кока сообщила своим подписчикам в Instagram о неприятности, в которую она попала. Как оказалось, в аэропорту Домодедово девушку не пустили на борт самолета, который направлялся из Москвы в Сочи.

Как написала 24-летняя певица, ее не пустили в самолет, зато ей дали ваучер на 600 рублей, на которые она должна была чем-то себя занять в освободившееся время. Дело в том, что в бизнес-классе, куда она купила билет, не нашлось мест. Но на этом неудачи уральской звезды из Black Star не закончились. После этого рейс совсем отменили, и Клава Кока смогла вылететь в Сочи на другом самолете лишь через три часа.

По словам Клавы, в тот день ей пришлось подняться с постели в 6 утра, чтобы приехать в аэропорт заранее, но в итоге поп-диве пришлось ждать следующего самолета.

Между тем представители авиаперевозчика S7 сообщили, что рейс отменили по причине технического сбоя из-за высокого наплыва пассажиров в новогодние праздники. Инцидент с певицей был исчерпан, и та не имеет претензий.