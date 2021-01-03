Тодоренко рассказала о трудностях в отношениях с мужем после рождения ребенка

Сегодня, 14:19

Александр Зуев

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Тодоренко рассказала о трудностях в отношениях с мужем после рождения ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась в Instagram на ухудшение ее взаимоотношений с супругом, певцом Владом Топаловым. По ее словам, они стали отдаляться друг от друга, поскольку все свободное время она посвящает ребенку. Регина призналась, что она даже стала забывать о существовании мужа. Телеведущая также написала о том, что мальчик спал с ними в кровати до девяти месяцев, так как, ей было проще кормить грудью малыша, который по ночам просыпался.

Но недавно маленький Майкл отказался спать вместе с родителями. Регина предположила, что мальчику стало жарко и тесно. Ребенок стал распихивать родителей по краям кровати.

Вскоре сын Регины и Влада быстро привык к своей кроватке. В связи с этим телеведущая поняла, что это было начало их новой жизни. Супруги снова стали, как и раньше, засыпать в объятиях друг друга.

Комментируя рассказ Тодоренко, семейный психолог Наталья Искра выразила согласие с выводами молодой мамы. По ее словам, первые годы жизни ребенка зачастую могут стать испытанием прочности супружеских отношений. Как отметила эксперт, ребенок должен научиться спать в своей кроватке. Вместе с тем психолог подчеркивает, что после родов ребенок должен адаптироваться, поэтому не помешает, если малыш находится ближе к маме, но если муж смотрит на это по-другому, то могут возникнуть разногласия, пишет 5-tv.ru.

В любом случае, залогом счастливой семейной жизни является умение обсуждать все происходящее, заметила эксперт. Если мама считает, что ребенок должен какое-то время спасть рядом с ней, то нужно аргументированно объяснить это супругу.

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