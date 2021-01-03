Фонд кино опубликовал рейтинг фильмов в прокате 2020 года

Сегодня, 14:14

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Фонд кино опубликовал рейтинг фильмов в прокате 2020 года

Актуальный рейтинг кинокартин в прокате 2020 года предоставил Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Наиболее успешным был назван фильм комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, который собрал за год 2,696 млрд руб., пишет «РИА Новости».

Российский комедийный фильм режиссёра Клима Шипенко «Холоп» с Милош Биковичем и Александрой Бортич в главных ролях принес самую большую прибыль создателям картины среди всех других отечественных премьер 2020 года. Посмотрели фильм «Холоп» почти 3.8 миллионов зрителей.

На втором месте рейтинга российского проката очутилась криминальная комедия британского режиссёра Гая Ричи «Джентльмены», которая собрала в России 1,224 млрд рублей и 4 млн зрителей. На третьем месте рейтинга от фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оказалась российская спортивная мелодрама режиссёра Жоры Крыжовникова «Лёд 2», которая принесла 1,469 миллиарда рублей — а посмотрели картину 6 миллионов зрителей.

На четвертом месте оказался российский фантастический фильм режиссёра Фёдора Бондарчука «Вторжение», который собрал в прокате 960,4 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров научно-фантастический боевик режиссёра и сценариста Кристофера Нолана «Довод», который собрал в прокате 942,8 миллиона рублей и 3.1 миллиона зрителей.

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