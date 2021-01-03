Хабенский и Нагиев лидируют в рейтинге доверия среди артистов

В ходе опроса, проведенного холдингом «Ромир» в декабре прошлого года, россияне назвали артистов, которым доверяют. В списке доверия оказались актер Константин Хабенский, шоумен Дмитрий Нагиев и режиссер Никита Михалков.

Артист балета Николай Цискаридзе, актеры Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и Мария Кожевникова вошли в пятерку деятелей культуры, которые вызывают у россиян доверие. Далее в списке числятся актеры Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин. Известно, что в исследовании участвовали 2400 жителей в возрасте старше 14 лет.

В осеннем опросе первая тройка лидеров выглядела также. Однако на четвертом месте была актриса Чулпан Хаматова. Сейчас это место отвели Николаю Цискаридзе, который ранее вообще не попадал в подобный рейтинг. Сейчас в пятерке лидеров оказалась Мария Кожевникова, которая в списке потеснила Александра Петрова, пишет teleprogramma.pro .

Портал по поиску работы Superjob.ru также опросил россиян. Им был задан вопрос о том, кто из актеров и актрис повлиял на развитие отечественного кинематографа за последнее десятилетие. Как выяснилось, лидерами рейтинга стали Константин Хабенский и Александр Петров, второе место досталось Сергею Безрукову и Даниле Козловскому, а третье – Владимиру Машкову.