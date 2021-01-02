Певица Валерия рассказала о «катастрофической» ситуации в шоу-бизнесе

Вчера, 22:59

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Певица Валерия рассказала о «катастрофической» ситуации в шоу-бизнесе

Валерия рассказала о «катастрофической» ситуации в шоу-бизнесе.

По словам известной российской певицы Валерии, нынче в стране сложилась катастрофическая ситуация в сфере шоу-бизнеса. И виной тому - коронавирусная пандемия. Причем, говоря о столь бедственном положении, артистка имеет ввиду не только «вершину айсберга» - певцов и артистов, а всех, кто так или иначе связан с этой индустрией: гримеров, стилистов, музыкантов, танцоров, постановщиков, организаторов концертов и других специалистов.

Коронавирус оставил артистов без концертов и корпоративов, а значит, без гонораров. Им невыгодно, по словам Иосифа Пригожина, собирать полупустые залы с наполняемостью в 25%, ведь этих денег им не хватит для выплат зарплат сотрудникам. Артисты собирают гонорары, когда зал заполнен на 50-70%. 

Пригожин и Валерия уже не впервые жалуются на малые доходы во время пандемии, и многие читатели их за это ругают. Ведь после своих заявлений супруги отправились на отдых в Дубаи. А их сын Арсений в конце прошлого года приобрел  премиум-автомобиль за 10 миллионов.

Недавно звезды решили прояснить ситуацию с артистами и безденежьем. По их словам, они имели ввиду не себя - состоявшихся артистов с накопленным и отложенным капиталом. 

Подразумевался весь российский шоу-биз и бедственное положение внутри его системы: «Поверьте, у молодых артистов, не говоря уже про технический персонал, все совсем по-другому». 

Из-за отмененных концертов и туров пострадала вся система от технического персонала до других специалистов. Многие из них стали переходить в другие профессии, потому что неизвестно, когда придет стабильность в шоу-бизнес.

«Артисты – это только верхушка айсберга. Если не будем работать мы, то останутся без зарплат и другие люди, которые задействованы в организации и проведении наших выступлений», - подытожила Валерия.

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