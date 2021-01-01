Бородина обвинила Фадеева в пиаре на закрытии проекта «Дома-2»

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

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Бородина обвинила Фадеева в пиаре на закрытии проекта «Дома-2»

Недавно стало известно о закрытии проекта «Дома-2». Не секрет, что у проекта есть как поклонники, так и противники. Одни сожалеют о том, что реалити-шоу  не выйдет  в эфир телеканала ТНТ. Другие, напротив, просто рады этой новости.

К примеру, продюсер Макс Фадеев прокомментировал это  событие, опубликовав пост в Инстаграме. В частности, он признался, что причастен к закрытию реалити-шоу. На это заявление отреагировала Ксения Бородина. 

Так, ведущая написала: «Я только помню, как он активно снимал наших участников у себя в клипах и продюсировал бывших участников». 

То есть она обвинила продюсера в том, что тот достаточно попиарился на «Доме-2»

Как выяснилось, Максим Фадеев, признаваясь в том, что он внес свой вклад в закрытие «Дома-2», имея ввиду свои нелестные комментарии о популярном шоу.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина расстроила фанатов новостью о неизвестности перспективы «Дома-2». Одна из подписчиц с сожалением сообщила, что по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет.

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