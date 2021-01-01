Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 10:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье, с которым ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. Актер признался, что за последние три месяца не заработал ни копейки.

Причина в ограничениях, и не только. Так, показ спектакля «И снова «С наступающим»», который Ярмольник ставил вместе с Николаем Фоменко, был остановлен по требованию самого же Леонида. Здесь главным фактором выступила забота - прежде всего о здоровье зрителя.

«Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — признался артист в интервью, которое вышло на YouTube-канале Михаила Ширвиндта.

Поэтому Ярмольник ждет окончания пандемии. Это поможет не только избавиться от безденежья, а объективно оценить востребованность своей работы. Во времена эпидемии это сделать, практически, невозможно. Так, нет понимания, почему зритель не пришел на спектакль - ему что-то не понравилось, либо же он сидит дома и боится, что придет в театр и заразится.

При этом, комментируя распространение коронавируса по стране, артист выразил уверенность, что гораздо более эффективным шагом было бы закрытие метро, а не магазинов и ресторанов.



Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Бородина обвинила Фадеева в пиаре на закрытии проекта «Дома-2»

Сегодня, 13:49

Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 10:59

Андрей Мягков высказался против ежегодного показа фильма «Иронии судьбы»

Вчера, 13:59

52-летняя Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

1-01-2021, 19:59

Бузова и Шнуров выпустили песню про колбасу

31-12-2020, 12:14

Даня Милохин заявил, что зарабатывает больше 2,8 миллиона рублей в месяц

30-12-2020, 22:34

Андрей Малахов объяснил, почему он своего 3-летнего сына не показывает общественности

30-12-2020, 21:24

Андрей Малахов рассказал, какую программу снимет после пандемии

30-12-2020, 19:44

Модель Елена Миськова намерена судиться с Александром Гордоном из-за клеветы

29-12-2020, 21:59

Ольга Бузова с Давой встретят Новый год на курорте с Тарасовым и Костенко

29-12-2020, 21:49

Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

29-12-2020, 20:24

34-летняя Ольга Бузова сменила имидж, поблагодарила врачей и подвела итоги

29-12-2020, 00:09

Девятилетний сын Гуфа и Айзы презентовал свой первый трек

28-12-2020, 21:59

Бузова назвала Ивлееву своей фанаткой

28-12-2020, 19:14

Сноха Валерии купила детскую коляску за 130 тысяч рублей

28-12-2020, 19:04

Заразившаяся коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

28-12-2020, 12:59

34-летнюю Дашу Пынзарь раскритиковали за «престарелый» вид на вечеринке Бородиной

28-12-2020, 09:29

В Сети опубликовано фото Михаила Боярского без усов и шляпы

28-12-2020, 01:49

Бузова, Собчак и другие звезды шоу-бизнеса рассказали, где отпразднуют Новый год

27-12-2020, 22:44

Актер Павел Прилучный побрился налысо ради новой роли

27-12-2020, 21:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров