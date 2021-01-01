Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса

Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье, с которым ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. Актер признался, что за последние три месяца не заработал ни копейки.

Причина в ограничениях, и не только. Так, показ спектакля «И снова «С наступающим»», который Ярмольник ставил вместе с Николаем Фоменко, был остановлен по требованию самого же Леонида. Здесь главным фактором выступила забота - прежде всего о здоровье зрителя.

«Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — признался артист в интервью, которое вышло на YouTube-канале Михаила Ширвиндта.

Поэтому Ярмольник ждет окончания пандемии. Это поможет не только избавиться от безденежья, а объективно оценить востребованность своей работы. Во времена эпидемии это сделать, практически, невозможно. Так, нет понимания, почему зритель не пришел на спектакль - ему что-то не понравилось, либо же он сидит дома и боится, что придет в театр и заразится.

При этом, комментируя распространение коронавируса по стране, артист выразил уверенность, что гораздо более эффективным шагом было бы закрытие метро, а не магазинов и ресторанов.







