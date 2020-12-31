Андрей Мягков высказался против ежегодного показа фильма «Иронии судьбы»

Любой фильм может надоесть зрителям, будь он хоть шедевром кинематографа. Такое мнение высказал исполнитель роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы или С легким паром» Андрей Мягков. Он также сказал, что один из любимейших фильмов россиян не стоит показывать каждый год.

К слову, в этом году картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» отпраздновала свой юбилей — 45 лет со дня первого проката. За это время фильм полюбился многим зрителям и стал одним из символов Нового года.

Как правило, россияне проводят новогоднюю ночь за праздничным столом и за просмотром культового фильма.

Говоря о знаменитой кинокартине, Мягков отметил, что между ним и Барбарой Брыльской были лишь рабочие отношения. Как выяснилось, до съемок они никогда не встречались. Также актер упомянул, что фильм поначалу хотели запретить.

Ранее Валентина Талызина, сыгравшая в комедии эпизодическую роль, рассказала, что фраза «Какая гадость — эта ваша заливная рыба» была импровизацией Юрия Яковлева. Он ее произнес, когда в кадре подали протухшее блюдо.

Отметим, что премьера известной картины Эльдара Рязанова состоялась 1 января 1976 года. С тех пор россияне не могут представить себе Новый год без этой романтической зимней комедии.