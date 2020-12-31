Андрей Мягков высказался против ежегодного показа фильма «Иронии судьбы»

Сегодня, 13:59

Александр Зуев

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Андрей Мягков высказался против ежегодного показа фильма «Иронии судьбы»

Любой фильм может надоесть зрителям, будь он хоть шедевром кинематографа. Такое мнение высказал исполнитель роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы или С легким паром» Андрей Мягков. Он также сказал, что один из любимейших фильмов россиян не стоит показывать каждый год.  

К слову, в этом году картина  Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» отпраздновала свой юбилей — 45 лет со дня первого проката.  За это время фильм полюбился многим зрителям и стал одним из символов Нового года. 

Как правило, россияне проводят новогоднюю ночь за праздничным столом и за просмотром  культового фильма.

Говоря о знаменитой кинокартине, Мягков отметил, что между ним и Барбарой Брыльской были лишь рабочие отношения. Как выяснилось, до съемок они никогда не  встречались. Также актер упомянул, что фильм поначалу хотели запретить. 

Ранее  Валентина Талызина, сыгравшая в комедии эпизодическую роль,  рассказала, что фраза «Какая гадость — эта ваша заливная рыба» была импровизацией Юрия Яковлева. Он ее произнес, когда в кадре подали протухшее блюдо.

Отметим, что премьера  известной картины Эльдара Рязанова состоялась 1 января 1976 года. С тех пор россияне не могут представить себе  Новый год без этой романтической зимней комедии.

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