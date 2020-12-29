Бузова и Шнуров выпустили песню про колбасу

Популярная певица Ольга Бузова и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров порадовали и удивили своих фанатов в канун Нового года - выпустили песню под названием «Колбаса».

Ранее Бузова пообещала своим подписчикам в Instagram поразить их новогодним сюрпризом. Позже она опубликовала в сети новую композицию и при этом написала:

«Кто, если не я, мог выпустить песню про колбасу?» . «И, закрывшись тихо в ванной, Стала резать колбасу», – таков припев трека.

Композицию, написанную как саундтрек к фильму «Чумовой Новый год», за шесть часов после публикации послушали более 456 тысяч раз. Большинство интернет-пользователей достаточно тепло приняли новый хит, отметив, что композиция записана как раз под новогоднее настроение.

Сейчас Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах. Пара готовится экзотически встретить Новый год. Не так давно Ольга Бузова, которая отличается упорством и трудолюбием, представила поклонникам свой новый хит под названием «Снежинки».

Напомним, что известность пришла к Бузовой благодаря ее участию в проекте «Дом-2», в котором она продержалась дольше всех.