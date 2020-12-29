Даня Милохин заявил, что зарабатывает больше 2,8 миллиона рублей в месяц

Вчера, 22:34

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Даня Милохин заявил, что зарабатывает больше 2,8 миллиона рублей в месяц

Даня Милохин заявил, что зарабатывает больше 2,8 миллиона в месяц.

На YouTube-канале Ксении Собчак популярный блогер Даня Милохин рассказал, как соцсеть TikTok влияет на молодежь, и высмеял ли ее оглупляющий эффект.

По словам 19-летней звезды новомодной соцсети, он сейчас зарабатывает в месяц более 2,8 млн рублей, но при этом совсем не умеет распоряжаться финансами. При этом он часто выручает своих друзей, оказывает материальную поддержку своей приемной семье.

На вопрос Собчак насчет мнения многих о том, что TikTok  - это глупость, поскольку отнимает много времени, взамен не давая ничего полезного, Даня уверенно ответил: что здесь имеет огромное значение вера человека. 

«Если люди реально верят в то, что TikTok бесполезен, TikTok ничего не даст, а лишь образование и какая-то учеба, ну, неважно где, тебе даст все, что ты хочешь. Если ты в это веришь искренне, оно тебе даст все, что ты хочешь», - считает блогер. 

И свой успех Милохин как раз приписывает вере - он верил в собственную «крутость». Тиктокер добавил, что не видит смысла в учебе, наоборот - он стремится доказать, что и без нее можно стать кем-то.

Соцсеть TikTok блогер называет «музыкальная такая энергетическая платформа, в которой куча разной энергии: грустной, хорошей, плохой. И это будущее. Это будущее по факту. То есть люди не просто мозгами там принимают информацию, они еще и чувствуют». Он уверен: когда включается музыка, у человека меняется настроение, появляется энергия.

Даня Милохин вошел в октябрьский список Forbes с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей наряду с другими самыми богатыми русскоязычными тиктокерами.

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