Андрей Малахов объяснил, почему он своего 3-летнего сына не показывает общественности

Вчера, 21:24

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Андрей Малахов объяснил, почему он своего 3-летнего сына не показывает общественности

48-летний журналист и ведущий проектов «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Андрей Малахов прокомментировал, почему никогда не демонстрирует общественности своего 3-летнего сына Александра. По словам телеведущего, человек вправе сам определить, хочет ли он находиться в центре пристального внимания публики, и сам делать выбор за своего сына Малахов не хочет, пишет «Комсомольская правда».

Единственный наследник у Андрея Малахова появился в браке с издателем российской версии журнала «Elle» Натальей Шкулёвой, с которой Малахов состоит в семейных отношениях с 2011 года. Решение не демонстрировать своего сына широкой публике было общим — как Андрея, так и Натальи. 

«Я не хочу, чтобы мой сын был очередным Гном Гномычем и пиарился за счет известности своих родителей. Если он захочет стать знаменитым, то должен добиться этого сам», - прокомментировал Андрей Малахов. 

Такой же скрытности телеведущей придерживается и в сфере лично-семейных отношений. 

«Что изменится у людей, когда они увидят моего сына или будни жены? Или надо открыть трехлетнему ребенку Instagram и зарабатывать на этом? Вот Саша сидит, ест это, а вот он у меня одет в это...чушь какая-то», - добавил Малахов.

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