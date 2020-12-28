Андрей Малахов рассказал, какую программу снимет после пандемии

Известный тележурналист Андрей Малахов в интервью изданию Super рассказал о своих планах. Оказывается, телеведущий ждет окончания пандемии, чтобы снять программу о скромных героях наших будней - об обычных российских врачах и медсестрах, которые ведут борьбу с опасной инфекцией. Как отметил Малахов, он хочет сделать передачу, в которой расскажет о том, что пережили медики в своих больницах.

Подводя итоги года, 48-летний тележурналист подчеркнул, что людьми уходящего 2020-го являются врачи.

Ранее на YouTube-шоу «Алена, блин!» Малахов ответил на вопрос о том, почему он не показывает публике своего трехлетнего сына Сашу.

В частности, он сам спросил: «Кому это интересно?».

Андрей действительно не показывает ребенка в социальных сетях. Вместе с тем шоумен заявил, что не будет прятать сына всю жизнь, и добавил, что Саша должен сам решить, хочет ли он быть у всех на виду.

В целом телеведущий не желает, чтобы его ребенок рос, как Гнома Гномыч - сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александр, который является активным блогером: на его страницу в Instagram подписаны более 700 тысяч человек. Малахов также сказал, что Саша очень смешной, с хорошим чувством юмора. Телеведущий планирует Новый год встретить с женой и сыном.

Ранее Андрей Малахов вошел в список публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие. В рейтинге он оказался на шестом месте.