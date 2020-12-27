Ольга Бузова с Давой встретят Новый год на курорте с Тарасовым и Костенко

Сегодня, 21:49

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Ольга Бузова с Давой встретят Новый год на курорте с Тарасовым и Костенко

Звездная пара Ольга Бузова – Давид Манукян планируют встречать новогодние праздники на одном курорте с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым Ольга состояла в семейных отношениях до 2016 года, и его третьей женой, моделью Анастасией Костенко. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как поделилась сама Ольга Бузова, 2020 год для нее был крайне тяжелым – участие в «Ледниковом периоде», прекращение съемок «Дом-2» и другие неприятности очень повлияли на ее эмоциональное здоровье, и восстановить силы телеведущая решила на Мальдивах. При этом она до конца не верила, что ей с Давой удастся вырваться на острова из-за карантинных ограничений, но все сложилось хорошо, и Бузова уже наслаждается жарким солнышком возле Индийского океана. 

Примечательно, что по странному стечению обстоятельств этот же курорт выбрал для встречи Нового года и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов, который отдыхает на островах вместе со своей третьей супругой. Ольга часто вспоминает о своем супруге на страницах в соцсетях, так что не исключено, что экс-супруги случайно или намеренно встретятся, чтобы поздравить друг друга с новогодними праздниками.

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