Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

Сегодня, 20:24

Ольга Громова

0

Image 16+
Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

На фан-странице дочери Пугачевой появился архивный новогодний семейный снимок, который пользователей Сети не на шутку встревожил. Лицо примадонны многим показалось каким-то неестественным и даже несколько восковым.

В кадре 71-летняя певица позировала вместе со своим 44-летним мужем Максом Галкиным в окружении нескольких друзей. На заднем фоне - наряженная новогодняя елка. Но деревце обращает на себя внимание не сразу - бросается в глаза внешность Аллы Борисовны. Певица поражает необычайной стройностью - в светлых брючках и черной блузке она кажется совсем тростиночкой. Кокетливо выставленная ножка подчеркивает ее фигуру. Лицо, обрамленное кудрями, поражает правильным, «девичьим», овалом. При этом снимок явно реальный, по нему не прошлись фотошопом.

Но пользователи сети сочли, что Пугачева выглядит неестественно. Тут же они принялись критиковать звезду за увлечение пластикой.

«Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Замок восковых лиц какой-то», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — негодуют подписчики.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали внешность ровесника Пугачевой - 71-летнего Валерия Леонтьева. По их мнению, исполнитель после того, как над его лицом поколдовали пластические хирурги, стал смахивать на Надежду Бабкину.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Модель Елена Миськова намерена судиться с Александром Гордоном из-за клеветы

Сегодня, 21:59

Ольга Бузова с Давой встретят Новый год на курорте с Тарасовым и Костенко

Сегодня, 21:49

Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

Сегодня, 20:24

34-летняя Ольга Бузова сменила имидж, поблагодарила врачей и подвела итоги

Сегодня, 00:09

Девятилетний сын Гуфа и Айзы презентовал свой первый трек

Вчера, 21:59

Бузова назвала Ивлееву своей фанаткой

Вчера, 19:14

Сноха Валерии купила детскую коляску за 130 тысяч рублей

Вчера, 19:04

Заразившаяся коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

Вчера, 12:59

34-летнюю Дашу Пынзарь раскритиковали за «престарелый» вид на вечеринке Бородиной

Вчера, 09:29

В Сети опубликовано фото Михаила Боярского без усов и шляпы

Вчера, 01:49

Бузова, Собчак и другие звезды шоу-бизнеса рассказали, где отпразднуют Новый год

27-12-2020, 22:44

Актер Павел Прилучный побрился налысо ради новой роли

27-12-2020, 21:59

Сын Ксении Собчак назвал своим любимым блюдом «гречку с котлеткой»

27-12-2020, 09:14

Историк моды Александр Васильев признал в Моргенштерне своего внебрачного сына

26-12-2020, 23:59

Алексей Мишин похвалил Ольгу Бузову за прогресс на «Ледниковом периоде»

26-12-2020, 23:09

Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на шоу «Давай поженимся»

26-12-2020, 18:34

Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

26-12-2020, 01:44

Иван Ургант высмеял сообщение о возобновлении съемок «Дома-2» в 2021 году

25-12-2020, 12:04

В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

25-12-2020, 12:04

Российский актер Алексей Панин показал свой дом в Испании

25-12-2020, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров