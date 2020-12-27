Восковое лицо Аллы Пугачевой на новогоднем фото испугало поклонников

На фан-странице дочери Пугачевой появился архивный новогодний семейный снимок, который пользователей Сети не на шутку встревожил. Лицо примадонны многим показалось каким-то неестественным и даже несколько восковым.

В кадре 71-летняя певица позировала вместе со своим 44-летним мужем Максом Галкиным в окружении нескольких друзей. На заднем фоне - наряженная новогодняя елка. Но деревце обращает на себя внимание не сразу - бросается в глаза внешность Аллы Борисовны. Певица поражает необычайной стройностью - в светлых брючках и черной блузке она кажется совсем тростиночкой. Кокетливо выставленная ножка подчеркивает ее фигуру. Лицо, обрамленное кудрями, поражает правильным, «девичьим», овалом. При этом снимок явно реальный, по нему не прошлись фотошопом.

Но пользователи сети сочли, что Пугачева выглядит неестественно. Тут же они принялись критиковать звезду за увлечение пластикой.

«Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Замок восковых лиц какой-то», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — негодуют подписчики.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали внешность ровесника Пугачевой - 71-летнего Валерия Леонтьева. По их мнению, исполнитель после того, как над его лицом поколдовали пластические хирурги, стал смахивать на Надежду Бабкину.