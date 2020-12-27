Модель Елена Миськова намерена судиться с Александром Гордоном из-за клеветы

Участница телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Елена Миськова, победившая в конкурсе «Мисс Москва Мини-2018», намерена судиться с ведущим этой программы Александром Гордоном. Девушка подала заявление в полицию через три года после выхода передачи в эфир.

В студии программы Елена откровенно призналась, что пользуется успехом у мужчин и мечтает выйти замуж за олигарха. Гордон довольно грубо отреагировал на откровения гостьи студии. В частности, он прямолинейно назвал ее проституткой, так как она занимается сексом с мужчинами «за деньги и подарки». Обладательница титула гран-при «Мисс Москва Мини» скрепя сердце выдержала слова невежливого ведущего.

Все бы ничего, но после передачи Миськову затравили. Более того, родственники порвали с ней отношения. Девушка обратила внимание на тот факт, что Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за клевету, и рискнула защитить свои честь и достоинство.

За клевету о совершении преступления сексуального характера и любого другого тяжкого преступления в России теперь могут отправить за решетку сроком до пяти лет или оштрафовать на пять миллионов рублей.

Выходит, что острый на язык Александр Гордон за свою неосторожность в высказываниях может угодить в места не столь отдаленные.

Отметим, что в ток-шоу «Мужское/женское», которое ведут Александр Гордон и Юлия Барановская, гости студии рассказывают о своих проблемах.