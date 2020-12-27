34-летняя Ольга Бузова сменила имидж, поблагодарила врачей и подвела итоги

Сегодня, 00:09

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34-летняя Ольга Бузова сменила имидж, поблагодарила врачей и подвела итоги
Ольга Бузова

Российская 34-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram удивила подписчиков сменой имиджа. 

В очередной раз шокировав публику, звезда предстала перед фанатами с длинными африканскими косичками, которые украшены фигурными клипсами. Также певица изменила цвет волос с белокурых локонов на русые.

«Новая я! Под новый год столько перемен, потому и мне захотелось чего-то новенького», - подписала снимок Бузова.

В духе своих публикаций Ольга спросила мнение подписчиков о ее новом образе. Большинство фанатов положительно отреагировали на такие перемены. Они отметили, что новая прическа очень идет певице. Всего за пару часов фотографию оценило более 250 тысяч человек.

«Безумно красивая»; «Как тебе идет!», «Очень идет. Еще хотим увидеть Олю блондинкой», «Это бомба», - оставили свои восторженные комментарии поклонники Бузовой.

Кто-то отметил, что новая прическа напоминает Ольгу в юности, а кто-то обратил внимание, что африканские косички подходят для отдыха в жарких странах, что говорит о ближайших намерениях звезды.

Кроме этого, Бузова выразила в публикации отдельную благодарность всем врачам, которые отважно боролись и продолжают бороться с пандемией коронавируса. Она отметила, что заслуги российских медиков признаются на высоком уровне.

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