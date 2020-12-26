Девятилетний сын Гуфа и Айзы презентовал свой первый трек

Сегодня, 21:59

Александр Зуев

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Девятилетний сын Гуфа и Айзы презентовал свой первый трек

Девятилетний сын Гуфа (Алексей Долматов) и Айзы Долматовой, Сэм, порадовал родителей своим творчеством. Подросток записал свой первый трек под названием SURF. Гуф попросил поклонников поддержать его сына. Фанаты Гуфа и  Айзы  смогли посмотреть клип Сэма на YouTube-канале рэпера и в Instagram-аккаунте блогера. 

В кадрах ролика мальчик  читает рэп и танцует вместе с другими детьми. Юному рэперу подпели его родители.

«Смотрю видосы в тикток,

Слушаю только хип-хоп,

Моя учеба и спорт —

Везде иду только в топ», — поется в треке.

Пользователям Сети понравился дебют сына знаменитого рэпера. 

Они сочли, что на вкус юного музыкант повлияло творчество его отца: «Чувствуется музыкальный вкус папы Гуфа и уверенность от мамы Айзы», «Отличный получился трек. Браво, Сэми! Так держать, маленький чемпион», — написали комментаторы. 

Отметим, что Айза Вагапова и Алексей Долматов поженились в 2008 году. Брак, в котором родился Сэм, продлился до 2014 года. Потом Айза вышла замуж за Дмитрия Анохина. Во втором браке она родила сына Элвиса. Сейчас оба мальчика живут с матерью.

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