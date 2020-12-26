Сноха Валерии купила детскую коляску за 130 тысяч рублей

22-летний сын певицы Валерии и его жена Лиана Волкова, которые только летом этого года отгуляли свадьбу, скоро станут родителями. Их первенец должен появиться на свет в ближайшее время - это, как показало УЗИ, будет девочка.

Супруги тщательно готовятся к рождению наследницы. Лиана уже сделала необходимые приобретения. Закуплена одежда, игрушки, кроватка, белье и так далее. Обзавелась сноха Валерии и «транспортом» для своей маленькой принцессы - купила коляску. Транспортным средством для младенца блогерша уже похвасталась в Instagram.

«У нас есть Mercedes, я решила, что у малышки он тоже должен быть. Первый Mercedes. Мы всей семьей потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке и нашли идеальную для нас», — призналась супруга Арсения Шульгина.

На коляске для девочки молодые родители не экономили. Журналисты прикинули, что ее стоимость порядка 130 тысяч рублей.

Волкова в подробностях рассказала, почему именно купленная ею коляска самая лучшая. Однако некоторые подписчики ее восторгов совершенно не разделили.

«Мне просто стало интересно, как бы ваша инстажизнь отреагировала на дешевую коляску», — зацепили они ее.

«Покупаю всегда только то, что нравится мне! Мне абсолютно всегда все равно, что скажут и подумают другие», — резко отреагировала она, добавив, что сама заработала деньги.