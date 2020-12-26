Бузова назвала Ивлееву своей фанаткой

Прошло около пяти лет с того момента, когда Ольга Бузова появилась на горизонте шоу-бизнеса. Теперь она - одна из самых популярных и востребованных артисток эстрадной сцены. Кроме того, на сегодняшний день Бузова самая обсуждаемая персона.

Трудно спорить с тем, что Ольга - успешная телеведущая и певица. Однако ее успех не всем в радость: у певицы часто возникают какие-то конфликты с коллегами.

Известно, что Ольга Бузова постоянно конкурирует с Настей Ивлеевой, хотя сама она не стремилась к такому соперничеству. Ольга выступает против вражды с другими артистами. Какое-то время назад Ольга и Настя дружески общались на светских мероприятиях.

Бузова даже назвала Ивлееву своей поклонницей. Ольга отметила, что Настя часто упоминает ее имя ради пиара. По словам Ольги, ей часто попадаются на глаза видео, где Ивлеева танцует под ее треки. Но Бузова не может наблюдать за жизнью Анастасии, так как та заблокировала ее во всех соцсетях.

До Бузовой дошли слухи о том, что Ивлеева порой высказывается о ней в негативном ключе. Этим певица была очень удивлена, так как она уважительно относится к блогерше. Ольга просто не может понять, зачем Настя говорит о ней гадости.

Но Ольга не обижается на Настю и продолжает подглядывать за ней тайно.