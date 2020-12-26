Заразившаяся коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

Популярная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом - врачи приняли решение о ее госпитализации. Знаменитость сейчас находится в реанимационном отделении, так как у нее обширное поражение легких. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Авторы заметки узнали, что в ГКБ №122 Петербурга артистка находится уже несколько дней. Запланированный ранее спектакль с участием Фрейнлих отметили.

Информацию о госпитализации Фрейндлих в своем Facebook подтвердил также историк Константин Богуславский. При этом он ссылается на свои источники в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором актриса до сих пор служит.

Напомним, что актрисе, сыгравшей в таких супер-популярных советских картинах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Жестокий романс» и других, уже 86 лет. В силу возраста она находится в группе риска.