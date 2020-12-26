34-летнюю Дашу Пынзарь раскритиковали за «престарелый» вид на вечеринке Бородиной

Сегодня, 09:29

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34-летнюю Дашу Пынзарь раскритиковали за «престарелый» вид на вечеринке Бородиной
Даша Пынзарь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ, 34-летняя Дарья Пынзарь на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фотографиями с празднования Дня рождения дочери Ксении Бородиной Теоны. Поклонники девушки раскритиковали ее за выбранный для похода в гости образ. Об этом сообщает «Телепрограмма».

На фото подписчики увидели, что на Дарье надето платье из органзы цвета утренней лазури. По мнению фанатов, в этом образе девушка очень похожа на куколку. Однако попытка соответствовать диснеевской принцессе была провалена. В Сети Пынзарь осудили за наряд, и за подобранный макияж.


«Очень обидно за тебя. Ведь Бородина старше тебя, а выглядит моложе», «Перекачанная постаревшая кукла Барби», «Очень неумелый макияж. Какие-то полоски темные и чересчур много хайлайтера на нос. В итоге на глаза бросается носище», - высказали свое критичное мнение подписчики Дарьи.

Ранее Ксения Бородина жестко высказалась в сторону людей, которые высказывают свою неприязнь к проекту «Дом-2». Особенно ей непонятно, почему о шоу так плохо отзываются бывшие участники, которые получили популярность только благодаря ему.

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