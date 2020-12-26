В Сети опубликовано фото Михаила Боярского без усов и шляпы

Сын известного советского актера Михаила Боярского на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с отцом в честь его 71-летия. Поклонники обрадовались, увидев любимого мушкетера без привычной шляпы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

26 декабря знаменитому мушкетеру Д’Артаньяну, актеру Михаилу Боярскому исполнился 71 год. По этому случаю сын артиста, депутат государственной думы, 40-летний Сергей Боярский на своей странице в соцсети опубликовал снимок, на котором он позирует вместе с отцом. На фото актер расплывается в улыбке, разговаривая по телефону, принимая поздравления. На нем надеты темные джинсы и вязаный свитер. А вот на голове поклонники не увидели привычной шляпы с широкими полями.

«С днем рождения, папа! Береги себя. Ты – фундамент нашей большой семьи и наша опора. Я тебя люблю. Спасибо тебе за все!», - подписал теплый семейный снимок Сергей.

Подписчики очень радостно отреагировали на фото, увидев Михаила Сергеевича в добром здравии и с улыбкой на лице. В комментариях все оставили свои пожелания знаменитому актеру, и отметили, что, несмотря на свои годы, он продолжает светиться от счастья. Однако многие обратили внимание на то, что видеть Боярского без шляпы крайне непривычно.