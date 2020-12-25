Бузова, Собчак и другие звезды шоу-бизнеса рассказали, где отпразднуют Новый год

Сегодня, 22:44

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Бузова, Собчак и другие звезды шоу-бизнеса рассказали, где отпразднуют Новый год

Стало известно, как звезды российского шоу-бизнеса планируют отметить новогодние праздники, а самое главное – где. Оказалось, что большинство приняли решение отпраздновать Новый год дома из-за пандемии коронавируса, однако нашлись и те, кто решил отметить праздник за границей. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Так, известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что желает слушать бой курантов на Мальдивских островах. Компанию ей составит ее возлюбленный, рэпер Давид Манукян. В свою очередь актриса Настасья Самбурская сообщила, что отметит Новый год в Турции.

«Я со своим возлюбленным лечу в Стамбул. Имя не скажу, боюсь сглазить. Он очень милый!» - рассказала актриса, заинтриговав фанатов.

Отметить праздники в пределах России захотела актриса Эвелина Бледанс. На своей странице в Instagram она рассказала, что поедет в Ялту. Там же она будет проходить процедуры по восстановлению здоровья.

Остаться в своей стране решила и журналистка, блогер Ксения Собчак. Она поделилась, что отметит Новый год в очень необычном месте – деревне Верхние Мандроги в Подмосковье. Там она будет жить в аутентичных стилизованных избах.

И напоследок своими планами поделился фигурист Илья Авербух. Спортсмен будет отмечать праздники в кругу своей семьи по старой традиции. На празднике будут его родители, сын и новоиспеченная супруга, актриса, звезда сериала «Папины дочки», Елизавета Арзамасова.

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