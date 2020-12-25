Актер Павел Прилучный побрился налысо ради новой роли

33-летний российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий и продюсер Павел Прилучный кардинально сменил имидж ради новой роли в кино. Звезда «На игре» и «На игре-2» вынужденно лишился всех волос на голове, побрившись наголо, о чем сообщил своим подписчикам в Инстаграме.

Необычный предновогодний сюрприз своим фолловерам решил преподнести экс-супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный. Он опубликовал видеоролик, в котором позирует с пышной шевелюрой — однако через несколько секунд ему снимают парик, и оказывается, что актер полностью лысый.

«С наступающим!» - прокомментировал публикацию Прилучный, добавив в описание поста несколько смеющихся смайлов.

Поклонники Павла в шутку сравнили актера с рэпером Джиганом, на которого Прилучный действительно стал отдаленно похож. Некоторые поклонники предположили, что актер побрился в знак тоски по своей бывшей супруге Агате Муцениеце, однако Павел в комментариях развенчал эту теорию, сообщив, что смена имиджа была вызвана его новой ролью.