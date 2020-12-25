Сын Ксении Собчак назвал своим любимым блюдом «гречку с котлеткой»

39-летняя ведущая, блогер Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками милым сторис со своим сыном Платоном.

Известная телеведущая сегодня задействована в массе проектов, потому в своем плотном графике не всегда может найти время для своего любимого сына. И вот, когда звезде удалось посвятить время Платону, она решила поделиться этим со всеми подписчиками.

В сторис оказался довольно умилительный ролик, в котором сын Ксении вдруг превращается в Деда Мороза. Знаменитость захотела пообщаться с наследником и начала задавать ему различные вопросы. Сначала спросила, какие ягоды он любит и что любит кушать. Но внезапно малыш отвлекся на лежавшую рядом подушку, и перевел беседу.

«Абракадабра, Платон превращается в Деда Мороза!» — стал воображать сын Собчак, делая из подушки мешок подарков за плечами.

Повеселившись, Ксения вновь стала расспрашивать малыша о предпочтениях в еде и к большому для себя удивлению выяснила, что любимое блюдо Платона – гречневая каша с котлетами.

«А брокколи и авокадо ты любишь?» - поинтересовалась она.

«Фуу, нет. Я люблю гречку с котлетой!» - с уверенностью ответил мальчик.

В результате звезда пришла к логичному и ироничному выводу, что ее сын довольно экономный.