Сын Ксении Собчак назвал своим любимым блюдом «гречку с котлеткой»

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
Сын Ксении Собчак назвал своим любимым блюдом «гречку с котлеткой»

39-летняя ведущая, блогер Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками милым сторис со своим сыном Платоном. 

Известная телеведущая сегодня задействована в массе проектов, потому в своем плотном графике не всегда может найти время для своего любимого сына. И вот, когда звезде удалось посвятить время Платону, она решила поделиться этим со всеми подписчиками.

В сторис оказался довольно умилительный ролик, в котором сын Ксении вдруг превращается в Деда Мороза. Знаменитость захотела пообщаться с наследником и начала задавать ему различные вопросы. Сначала спросила, какие ягоды он любит и что любит кушать. Но внезапно малыш отвлекся на лежавшую рядом подушку, и перевел беседу.

«Абракадабра, Платон превращается в Деда Мороза!» — стал воображать сын Собчак, делая из подушки мешок подарков за плечами.

Повеселившись, Ксения вновь стала расспрашивать малыша о предпочтениях в еде и к большому для себя удивлению выяснила, что любимое блюдо Платона – гречневая каша с котлетами.

«А брокколи и авокадо ты любишь?» - поинтересовалась она.
«Фуу, нет. Я люблю гречку с котлетой!» - с уверенностью ответил мальчик.

В результате звезда пришла к логичному и ироничному выводу, что ее сын довольно экономный.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сын Ксении Собчак назвал своим любимым блюдом «гречку с котлеткой»

Сегодня, 09:14

Историк моды Александр Васильев признал в Моргенштерне своего внебрачного сына

Вчера, 23:59

Алексей Мишин похвалил Ольгу Бузову за прогресс на «Ледниковом периоде»

Вчера, 23:09

Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на шоу «Давай поженимся»

Вчера, 18:34

Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

Вчера, 01:44

Иван Ургант высмеял сообщение о возобновлении съемок «Дома-2» в 2021 году

25-12-2020, 12:04

В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

25-12-2020, 12:04

Российский актер Алексей Панин показал свой дом в Испании

25-12-2020, 10:34

Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров собирается жениться на матери своих детей

25-12-2020, 00:24

Экс-любовница Алексея Кабанова вымогала у его супруги 2 млн рублей

25-12-2020, 00:14

Павел Воля прокомментировал слухи о своем намерении баллотироваться в Госдуму

24-12-2020, 23:14

Стриптизер Тарзан продал квартиру, в которой изменял своей жене Наташе Королевой

24-12-2020, 10:04

Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях обидевшей его Аллы Пугачевой

23-12-2020, 23:49

Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым

23-12-2020, 20:24

Александр Жаров рассказал о новой стратегии «Газпром-медиа»

23-12-2020, 11:44

В Калининграде после избиения Павла Прилучного возбудили уголовное дело

22-12-2020, 13:19

Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска шоу Agent Show

22-12-2020, 12:29

Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир

22-12-2020, 00:19

Актриса Федункив: Не прощу бывшим мужчинам моральной манипуляции

21-12-2020, 21:49

Внук Аллы Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

21-12-2020, 12:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров