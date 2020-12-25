Алексей Мишин похвалил Ольгу Бузову за прогресс на «Ледниковом периоде»

Вчера, 23:09

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Алексей Мишин похвалил Ольгу Бузову за прогресс на «Ледниковом периоде»

79-летний российский тренер по фигурному катанию и прославленный фигурист Алексей Мишин одобрительно высказался в адрес 34-летней участницы проекта «Ледниковый период», телеведущей Ольги Бузовой. Звездный тренер похвалил Бузову за огромный прогресс, который она сделала для себя лично, будучи участницей проекта, передает «Телепрограмма».

По мнению чемпиона СССР по фигурному катанию на коньках в парном катании 1969-го года, Ольга Бузова достигла огромных успехов на проекте «Ледниковый период». «Оля, как можно так преобразиться? Кто же был твоим тренером? Я должен брать уроки у него. Дима Соловьёв, я думаю, что это ты нашёл способ показать достоинства Оли. Наверное, не без твоей помощи такая метаморфоза и произошла», - похвалил телеведущую звездный тренер. Несмотря на постоянные обвинения телезрителей в том, что скандальную телеведущую держат на проекте исключительно ради высоких рейтингов, Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым действительно доказала, что является достойным соперником других участников проекта — даже несмотря на то, что жюри постоянно критиковало Ольгу за отсутствие достаточной пластики и грациозности. Финальный выпуск «Ледникового периода» состоится 26 декабря в 19:45 по мск на Первом канале.

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