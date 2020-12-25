Историк моды Александр Васильев признал в Моргенштерне своего внебрачного сына

Рэпер Моргенштерн и историк моды Александр Васильев, которых в Сети из-за невероятного сходства давно признали родственниками, наконец, встретились в эфире. Произошло это в студии программы «Давай поженимся».

Музыкант пришел на шоу к Гузеевой, дабы помочь устроить личную жизнь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow и дать подсказки в выборе невесты. Однако ведущих и экспертов, в первую очередь, интересовало родство Моргенштерна с Васильевым.

«Вы с ним похожи: вот эта челюсть квадратная, разрез глаз — так не бывает», - указала Лариса Гузеева, показывая коллажи, ранее облетевшие Сеть.

Моргенштерн тут же отшутился.

«Может, мама мне врала?!» - спросил и одновременно воскликнул музыкант.

После этого в студии неожиданно появился и сам историк моды.

Прямо с порога Александр Васильев выкрикнул: «Где он? Сына!»

Хитмейкер сразу же подыграл ведущему программы «Модный приговор» и назвал его отцом.

«Страсть к деньгам, талант, удачливость. Мой сын пошел в меня», - похвастался Васильев.

Далее знаменитости разыграли еще несколько сценок и даже предполагалось оглашение теста ДНК. Но интрига сохранилась - танцовщица уничтожила «исследование генетиков».