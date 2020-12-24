Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

Сегодня, 01:44

Александр Зуев

0

Image 16+
Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте планирует встретить 2021 год со своей мамой — Аллой Пугачевой, с которой видится не так часто, как бы хотелось. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику». Певица также сказала, что мечтает встретиться с близкими за большим семейным столом, что бывает нечасто. Артистка пояснила, что специфика ее профессии не всегда позволяет 31 декабря увидеться с близкими. Порой новогодние выступления проходят в другом городе и даже в другой стране, сказала Орбакайте.

Как она отметила, праздничные блюда к столу готовит Алла Борисовна, но когда гостей много, она прибегает к помощи повара.

В семье Примадонны, как и во многих российских домах, по традиции готовят на Новый год классические салат оливье и селедку под шубой. Также Алла Борисовна запекает утку или гуся. А для Кристины главное новогоднее блюдо — это шампанское.

Надо сказать, что в последние месяцы стали появляться слухи о том, что Кристина Орбакайте рассталась с мужем, Михаилом Земцовым, но сама она эту информацию опровергает, пишет sobesednik.ru .

Певица сожалеет, что ее сыновья живут не с ней, зато она, муж и дочь из-за пандемии много времени провели вместе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

Сегодня, 01:44

Иван Ургант высмеял сообщение о возобновлении съемок «Дома-2» в 2021 году

Вчера, 12:04

В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

Вчера, 12:04

Российский актер Алексей Панин показал свой дом в Испании

Вчера, 10:34

Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров собирается жениться на матери своих детей

Вчера, 00:24

Экс-любовница Алексея Кабанова вымогала у его супруги 2 млн рублей

Вчера, 00:14

Павел Воля прокомментировал слухи о своем намерении баллотироваться в Госдуму

24-12-2020, 23:14

Стриптизер Тарзан продал квартиру, в которой изменял своей жене Наташе Королевой

24-12-2020, 10:04

Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях обидевшей его Аллы Пугачевой

23-12-2020, 23:49

Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым

23-12-2020, 20:24

Александр Жаров рассказал о новой стратегии «Газпром-медиа»

23-12-2020, 11:44

В Калининграде после избиения Павла Прилучного возбудили уголовное дело

22-12-2020, 13:19

Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска шоу Agent Show

22-12-2020, 12:29

Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир

22-12-2020, 00:19

Актриса Федункив: Не прощу бывшим мужчинам моральной манипуляции

21-12-2020, 21:49

Внук Аллы Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

21-12-2020, 12:09

Сергей Пенкин считает, что Николаю Баскову стоит позаниматься вокалом

20-12-2020, 20:09

Кинокритик Антон Долин назвал топ-10 лучших фильмов 2020 года

20-12-2020, 17:04

Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

20-12-2020, 09:54

Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными

20-12-2020, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров