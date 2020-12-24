Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

Кристина Орбакайте планирует встретить 2021 год со своей мамой — Аллой Пугачевой, с которой видится не так часто, как бы хотелось. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику». Певица также сказала, что мечтает встретиться с близкими за большим семейным столом, что бывает нечасто. Артистка пояснила, что специфика ее профессии не всегда позволяет 31 декабря увидеться с близкими. Порой новогодние выступления проходят в другом городе и даже в другой стране, сказала Орбакайте.

Как она отметила, праздничные блюда к столу готовит Алла Борисовна, но когда гостей много, она прибегает к помощи повара.

В семье Примадонны, как и во многих российских домах, по традиции готовят на Новый год классические салат оливье и селедку под шубой. Также Алла Борисовна запекает утку или гуся. А для Кристины главное новогоднее блюдо — это шампанское.

Надо сказать, что в последние месяцы стали появляться слухи о том, что Кристина Орбакайте рассталась с мужем, Михаилом Земцовым, но сама она эту информацию опровергает, пишет sobesednik.ru .

Певица сожалеет, что ее сыновья живут не с ней, зато она, муж и дочь из-за пандемии много времени провели вместе.