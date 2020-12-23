В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

Сегодня, 12:04

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В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину
Актриса и телеведущая Джоанн Ламли

Британские телезрители популярного шоу «Good Morning Britain» заприметили необычного соседа в доме актрисы и телеведущей Джоанны Ламли. На заднем плане дававшей интервью по видеосвязи 74-летней актрисы был обнаружен обнаженный мужчина, завернутый в светящуюся гирлянду, передает «Lenta.ru».

Известная британская фотомодель чуть не была скомпрометирована в прямом эфире, поскольку зрители углядели на заднем фоне актрисы обнаженного молодого человека, который неподвижно позировал, прикрываясь праздничной гирляндой. На вопрос ведущий программы Алекса Бересфорда, не представит ли Джоанна своего гостья, Ламли со смехом ответила, что это всего лишь статуя, которую ей подарил один дизайнер. Многие зрители также подумали, что рядом с пожилой актрисой находится живой обнаженный парень, и уже принялись судачить о лично-интимной жизни звезды «След Розовой пантеры». Однако разоблачение не заставило себя долго ждать, и поклонники шоу «Good Morning Britain» извинились в соцсетях за неуместные предположения в адрес Джоанны Ламли.

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