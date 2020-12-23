Иван Ургант высмеял сообщение о возобновлении съемок «Дома-2» в 2021 году

42-летний ведущий шоу «Вечерний Ургант» иронично прокомментировал информации о возобновлении съемок телестройки в 2021 году. По словам Урганта, такой ход событий схож с библейским предзнаменованием.

Не успели фанаты шоу «Дом-2» расстроиться завершением съемок любимого проекта, как было объявлено, что на самом деле передача не перестала существовать, а просто ожидает своей «перезагрузки». Директор канала ТНТ, на котором 16 лет транслировалась передача, Роман Петренко ранее сообщил, что шоу будет закрыто из-за проигрыша в конкурировании других программам на телевидении, а также популярным YouTube-шоу. Однако 2 дня назад гендиректор телестройки Александр Расторгуев сообщил, что что реалити-шоу не прекращает свое существование, а просто уходит с канала ТНТ.

Данная тема стала поводом для шуток известного актера и шоумена Ивана Урганта, который сравнил первое голосование на лобном месте с «воскрешением».

«15 февраля 2021 года съемки Дома-2 намерены возобновить. Друзья, это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество», - едко прокомментировал Иван Ургант.

Примечательно, что ранее телеведущий предлагал пристроить «безработных» участников проекта в комитет по вопросам религии, так как за время трансляций реалити-шоу «они хорошо научились разжигать костры». На это депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предложил «пристроить» участников «Дом-2» на канал Animal Planets.