Российский актер Алексей Панин показал свой дом в Испании

43-летний российский актер Алексей Панин на своем YouTube-канале рассказал публике о своей жизни в Испании, куда недавно перебрался на ПМЖ. Он загрузил видео с названием «Один день в Испании». Отметим, что у артиста там есть квартира, где он живет со своей дочерью.

Актер проживает в городе Торревьеха испанской провинции Аликанте. На видео можно разглядеть оформление апартаментов, в которых он разместился. Квартира выполнена в светлых тонах. На полу белая плитка, а на стенах – обои в тон. Визуально дом выглядит как типичная испанская многоэтажка. Его стены разрисованы граффити.

«Очень жарко. Сейчас бы в море нырнуть голышом», - отметил Панин, выйдя на улицу.

Далее он проходил по улочкам города, демонстрируя свои условия жизни. Сначала Алексей знакомит зрителей со своим автомобилем, потом показывает супермаркеты и магазины, в которых он закупается, а после и самое главное – пляж.

«Ни капли не пожалел, что уехал. Давно мечтал о переезде в Европу. Конечно, было сложно, и открылось много моментов, которые меня разочаровали. Думаю, что при каких-то приличных финансовых возможностях я бы выбрал Италию, но я благодарен и за это», - заключил Панин.

Напомним, что в августе на своей странице в Instagram артист рассказал о том, что получил вид на жительство в Испании.