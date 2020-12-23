Экс-любовница Алексея Кабанова вымогала у его супруги 2 млн рублей

Российский певец, солист музыкальной группы «Корни» и победитель проекта «Фабрика звезд», 37-летний Алексей Кабанов оказался в центре скандала. Спустя 8 лет объявилась девушка, с которой у певца была интимная связь, и сообщила, что воспитывает его ребенка. Все это она решила выставить на всеобщее обозрение, придя на передачу «На самом деле» на Первом. Об этом сообщает «Радио Комсомольская правда».

Так, Анна Харитонова, которая состояла с Кабановым в интимной связи в 2012 году, объявилась спустя 8 лет и сообщила ему, что воспитывает его сына. Также она рассказала, что Алексей сбежал от нее тогда, когда узнал о ее беременности.

Жена певца Розалия Кабанова набралась терпения и поступила в этой ситуации мудро. Она уговорила Алексея сделать ДНК-тест на отцовство, а если вдруг выяснится, что это действительно его сын, то он станет членом их семьи.

«Мне написала Анна, прислала фотографию мальчика. Мне стало действительно интересно узнать, действительно ли это ребенок моего мужа. В итоге мы договорились, что Алексей сделает тест на ДНК», - рассказывает Розалия.

После теста оказалось, что мальчик не является сыном Кабанова. Позже выяснилось, что Харитонова долгое время шантажировала Алексея, вымогая у него 2 миллиона рублей за молчание. В случае игнорирования, она обещала вынести всю информация о ребенке на публику. Однако певец ничего не заплатил, понимая, что все это неправда.