Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров собирается жениться на матери своих детей

Сегодня, 00:24

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Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров собирается жениться на матери своих детей

35-летняя светская львица и модель Алена Кравец сообщила сенсационную новость о том, что ее 53-летний друг, поп-король Филипп Киркоров намерен жениться на суррогатной матери своих детей. Эта новость частично оправдывает тот факт, что Филипп недавно посетил Дом Моды Аники Керимовой, где присматривался к свадебным платьям. Об этом пишет «Собеседник».

Как рассекретила Алена Кравец, в личной жизни завидного жениха Филиппа Киркорова очень скоро могут произойти позитивные изменения, потому что поп-король собирается пойти под венец с матерью своих детей. 

«В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова. Я не буду говорить прямо, но намекну — возможно, уже в ближайшее время мы увидим Филиппа в свадебном костюме», - сообщила Алена после съемок шоу «Пусть говорят». 

При этом звезда предположила, что Киркоров может избрать себе в спутницы жизни мать своих двоих детей, которые появились на свет посредством услуг суррогатной матери. Прокомментировала Алена Кравец и возможный роман Киркорова с его диджеем Катей Гусевой, слухи о тесных отношениях которых возникают в СМИ уже несколько месяцев. 

«Я не думаю, что Катя станет избранницей Киркорова — она такая грубая и бесчувственная и совсем не пара эмоциональному Филиппу», - добавила Кравец.

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