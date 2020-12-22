Павел Воля прокомментировал слухи о своем намерении баллотироваться в Госдуму

Известный российский комик и шоумен Павел Воля отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о его намерении баллотироваться на выборах в депутаты Госдумы. В своем Instagram он заверил, что предвыборная гонка и работа в качестве члена нижней палаты парламента в его планы пока не входит.

«Конечно, я ни на какие выборы не собирался», — написал Воля.

Также он обратил внимание на то, что первоисточником информации стала не желтая пресса. О том, что Павел Воля в списке тех, кто может быть выдвинут кандидатом в депутаты, сообщила газета «Ведомости».

«Вроде, уважаемое издание, эх. А другие журналисты взяли и все это перепечатали», — сокрушается резидент Comedy Club.

Комик также не мог не обыграть утку о его участии в выборах. Он представил на своей странице в социальной сети свой предвыборный плакат, подготовленный для «выборов в никуда». В нем он рассказал, что никуда не баллотируется, ничего не обещает и никогда не выполнит.

К слову, по данным тех же «Ведомостей», кроме Воли кандидатами могут стать примадонна Алла Пугачева, футболист Игорь Акинфеев, певица Валерия, а также актер Иван Охлобыстин.