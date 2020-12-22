Стриптизер Тарзан продал квартиру, в которой изменял своей жене Наташе Королевой

Супруг известной российской певицы, 47-летней Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко сообщил о том, что продал квартиру, в которой изменил своей жене. Об этом сообщает «News.ru».

Как известно, Тарзан продал квартиру без ведома Наташи. Уже после того, как сделка была совершена, он решил поставить супругу в известность. Отметим, что сама Королева в это время пребывала на шоу под названием «Племя», которое стартовало на этой неделе на канале «Пятница».

Сергей признался жене, что принял решение о продаже квартиры, потому что понял, что Наташа не смогла бы вернуться туда после произошедшего.

«Я приехал, чтобы сообщить тебе новость. Я продал нашу квартиру. Она слишком несчастливая для нашей семьи. Я понимаю, что ты не захочешь туда вернуться, потому решил продать», - заявил Глушко.

Отметим, что певица не слишком обрадовалась решению Тарзана, задав риторический вопрос:

«А в чем виновата квартира?».

Также Наташа добавила, что было бы целесообразнее продать диван, на котором кувыркался с любовницами.

В четверг, 24 декабря, зрители смогут увидеть в эфире шоу на канале «Пятница» о том, какое решение примет Королева.

Кроме всего прочего, пользователей очень заинтересовал вопрос, как Тарзан попал в тропики, где проходили съемки шоу.

«Я обратился к администрации канала «Пятница», чтобы узнать, куда полетела моя жена, и поехал к ней. В отношениях людей часто возникают тяжелые ситуации, но их нужно преодолевать вместе», - заявил Глушко.