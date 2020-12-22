Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях обидевшей его Аллы Пугачевой

48-летний хореограф и актер Егор Дружинин стал гостем YouTube-шоу «Надежда Стрелец» и рассказал о своем опыте работы с российской мега-звездой - самой примадонной. Сотрудничество с Аллой Пугачевой было не из легких - у нее скверный характер, отметил мужчина.

Дружинину дважды приходилось работать с певицей. Впервые судьба свела их во время подготовки концерта Жасмин. Постановщиком действа тогда выступала сама Пугачева. Уже тогда Егор увидел скверный характер супруги Макса Галкина и зарекся с ней больше работать.

Однако, как говорится, никогда не говори «никогда». В минувшем году Пугачева и Дружинин снова работали вместе - над юбилейным шоу певицы "P.S.".

Хореограф не мог спокойно смотреть, какой жестокой была женщина, которая поет, с участниками концерта и танцорами, доводила буквально до слез.

Пугачева постоянно вносила свои корректировки, а танцоры не всегда понимали, что конкретно она хочет. Однако, справедливости ради, хореограф отдал Алле Борисовне должное. Невзирая на свою звездную величину, она не опускалась до уровня «хочу то, не знаю что». Если уж она отбрасывала какой-то из вариантов, то всегда предлагала замену и выкладывала свою идею.

«Самая сложная звезда, с которой мне приходилось работать. Человек жесткий и достаточно грубый», - заявил Егор.

Невзирая на то, что от сотрудничества остались далеко не самые приятные воспоминания и она когда-то и его обидела, извинений от примадонны Дружинин не ждет.