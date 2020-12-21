Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым

Сегодня, 20:24

Александр Зуев

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Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым

Поклонники Кристины Асмус и Гарика Харламова до сих пор не могут прийти в себя после развода этой пары. Спустя почти два месяца после расставания с шоуменом Кристина рассказала о причине развода. На это ее натолкнул комментарий поклонника, который  написал в Instagram о том, что ей явно не хватает резидента Comedy Club.  Но эти слова вывели актрису из терпения. 

«Я просто устала, поэтому и ушла от мужа. Сейчас я счастлива», - ответила она. 

Кристина удивила поклонников, когда сказала, что попытка разбежаться была еще перед официальным разводом. Как оказалось, актриса уже подавала заявление на развод. По ее словам, тогда еще не было написано произведение «Текст», по которому был снят фильм,  который наделал столько шума. (Отметим, что роман был опубликован в июня 2017 г, а фильм вышел в прокат в октябре 2019 года.)

Кристина не раз говорила, что развод не связан с фильмом «Текст» и разлад в отношениях начался давно. В то время Асмус и подумала о разводе. В отличие от Гарика, Кристина не ходит по ток-шоу и не старается вывернуть наизнанку свою личную жизнь.

Кристина также опубликовала очередную пикантную фотографию, на которой она предстала  в новом образе. Глядя на снимок, можно понять: свободная женщина делает со своей внешностью то, что хочет. Разведенная Кристина отрезала и перекрасила волосы, и теперь она брюнетка.

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