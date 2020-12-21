Александр Жаров рассказал о новой стратегии «Газпром-медиа»

Сегодня, 11:44

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Александр Жаров рассказал о новой стратегии «Газпром-медиа»
Руководитель «Газпром-медиа» Александр Жаров

Экс-руководитель Роскомнадзора и нынешний руководитель «Газпром-медиа» Александр Жаров озвучил новую политику холдинга. Он объявил, что ТНТ поменяет свою концепцию, и станет ориентироваться на семейную аудиторию — этим и объясняется закрытие популярной телестройки «Дом-2», пишет «Коммерсантъ».

Александр Жаров уже сталкивался с реформами будучи на посту главы Роскомнадзора, внедряя антипиратский меморандум и сталкиваясь с инициативой блокировки Telegram. Перейдя на пост руководителя «Газпром-медиа» с началом пандемии, топ-менеджер начал полное переориентирование канала ТНТ, на котором почти 16 лет выпускалось шоу «Дом-2». В первую очередь руководитель «Газпром-медиа» вынужденно срезал бонусы и премии у всех сотрудников холдинга, что позволило сохранить численность штата в непростой период пандемийных ограничений.

«Мы экономили на всем: сократили маркетинговые расходы, стали аккуратнее программировать и даже использовать библиотеку для поиска нужной информации. Также оптимизировали сеть распространения сигнала и отказались от аренды лишних помещений», - прокомментировал Александр Жаров. 

Также топ-менеджер пояснил, что если ТНТ ранее был исключительно молодежным телеканалом, то теперь «эта аудитория выросла, у них появились дети и новые запросы, поэтому мы должны сделать переориентировку». Как пояснил Жаров, пользователь должен не стесняться посадить рядом детей и вместе посмотреть передачи на ТНТ.

«До 22:00 контент будет семейным —это народные комедии «Ольга», «Жуки», «Реальные пацаны». А когда детское время закончится, будут транслироваться «Территория», «Перевал Дятлова», «Игра на выживание» и другой подобный контент», - пояснил Жаров. 

Также топ-менеджер указал, что сильной стороной ТНТ является юмор в любых форматах, на что канал и будет делать упор.

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