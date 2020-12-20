В Калининграде после избиения Павла Прилучного возбудили уголовное дело

Сегодня, 13:19

Ольга Громова

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В Калининграде после избиения Павла Прилучного возбудили уголовное дело

В Калининграде после избиения знаменитого российского актера Павла Прилучного возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом, ссылаясь на информацию руководителя пресс-службы УМВД по области Светлану Поставничую, сообщило новостное агентство РИА Новости.

В конце ноября СМИ узнали о том, что в Москве с черепно-лицевыми травмами был госпитализирован звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный. Телесные повреждения он будто бы получил во время драки с владельцем одного из клубов в Калининграде - в этом городе он снимался в сериале.

Сам актер тогда подтвердил, что находится в больнице, но детали случившегося раскрывать не стал, заявив, что прибережет их для правоохранительных органов.

В первых числах декабря Павла выписали из лечебного учреждения, сейчас он снова в Калининграде и продолжает принимать участие в съемках.

«По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия», - отметила Поставничая.

По одной из версий российских журналистов, в тот злополучный вечер Прилучный пришел в клуб, чтобы просто осмотреть площадку, где должны были сниматься сцены для продолжения сериала «В клетке», а затем поссорился с хозяином заведения. По второй версии, Прилучный и директор клуба, некий Владимир Семенов, повздорили на площадке и договорились встретиться в заведении позже, чтобы выяснить отношения.

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