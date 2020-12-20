Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска шоу Agent Show

29-летняя телеведущая и популярный блогер Настя Ивлеева раскрыла расходы на свое шоу «Agent Show». По словам инстаграм-звезды, один выпуск передачи обходится ей в полтора миллиона рублей.

На фоне новости о прикрытии своего проекта «Agent Show», что взбудоражило 17-ти миллионную аудиторию подписчиков Ивлеевой в Инстаграм, Настя рассекретила, сколько она тратила на один выпуск передачи.

«Agent Show я сняла полностью на свои деньги, а один выпуск стоил полтора миллиона. У меня в планах создание нового интересного проекта, поэтому пришлось распрощаться с Agent Show. Может, мы когда-нибудь к нему вернемся»,- рассказала Настя Ивлеева.

При этом блогер попросила подписчиков не осуждать ее за обилие рекламы в своем блоге, поскольку эти средства ей нужны для выпуска очень дорогостоящего контента.

«Готовьтесь, что рекламы будет много, потому что если я ничего не смогу продать, то не смогу ничего реализовывать, потому что каждый мой доход идёт в контент», - поделилась Настя Ивлеева.