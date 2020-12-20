Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир

Сегодня, 00:19

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Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир
Анастасия Волочкова

Российская балерина, 44-летняя Анастасия Волочкова в качестве гостьи посетила передачу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Там звезда рассказала о том, что приняла решение избавиться от своих 20 квартир, расположенных в Астрахани. Причиной этому стала пандемия коронавируса, которая увеличила расходы артистки, но уменьшила доходы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Волочкова пожаловалась журналистам на трудности в финансовом положении из-за пандемии коронавируса. По ее словам, деньги «утекают», и уже не хватает даже сбережений.

«У меня очень высокие расходы, так как нужно содержать красивое и богатое имущество. Кроме этого, нужно платить персоналу зарплату. Ситуация сейчас у меня тяжелая», - рассказала балерина.

Анастасия добавила, что кроме трудного материального положения, продажа недвижимости связана с будущими творческими планами артистки. Так, она планирует открыть собственный театр, который требует серьезных вложений.

По существующим данным, балерина является собственницей 20 элитных квартир в Астрахани, площадь которых варьируется от 50 до 150 квадратных метров. Волочкова рассказала, что планирует продать все, оставив для себя одну.

Напомним, что такое количество недвижимости звезда отсудила у своего бывшего супруга Игоря Вдовина, который, в свое время, на деньги Волочковой в размере 3 миллионов долларов построил жилой комплекс, не вернув после этого артистке деньги.

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