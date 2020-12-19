Актриса Федункив: Не прощу бывшим мужчинам моральной манипуляции

49-летняя российская комедийная актриса и певица Марина Федункив откровенно рассказала о том, чего она никогда в жизни не простит своим бывшим возлюбленным. Экс-участница «Comedy Woman» и звезда сериала «Реальные пацаны» призналась, что двоим своим бывшим мужьям она ни за что не простит моральных манипуляций и неблагодарности, передает «Экспресс газета».

Оба брака популярной актрисы можно записать в число неудачных — с первым гражданским мужем Сергеем Щелчковым актриса прожила 12 лет, со вторым — предпринимателем Михаилом, почти 13 лет. Ни один возлюбленный не подарил Марине детей, и каждый из них оставил тяжелый след в душе артистки. Марина призналась, что первые серьёзные отношения с Сергеем не вынесли испытания ее славой, и гражданский супруг стал инициатором разрыва с актрисой. Потом Марина встречалась и вышла замуж за мужчину, который оказался садистом-наркоманом. Артистка призналась, что последствия этих токсичных отношений в виде ее расстроенной психики проявляются до сих пор.

«Он просто использовал меня, манипулировал мною и жил на мои средства. К сожалению, я сильно была влюблена в него, и 13 лет наши отношения были похожи на ад. Михаил даже стал поднимать на мену руку и как-то сломал мне ногу. Мне было ужасно тяжело, но я нашла в себе силы прервать эти отравляющие жизнь отношения», - поделилась Марина Федункив.

Звезда добавила, что держит обиду на своих бывших мужей за «их моральные манипуляции, очень жесткую наглую манипуляцию», чего она не может простить даже после расставания с экс-возлюбленными. Артистка призналась, что сейчас находит утешение в карьере, песнях и любви поклонников, которые помогают ей не уйти в депрессию и находить в себе силы полноценно жить дальше.