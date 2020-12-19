Внук Аллы Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

Сегодня, 12:09

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Внук Аллы Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

29-летний актёр, музыкант и солист группы «MULTIVERSE» Никита Пресняков в эфире программы «Звезды сошлись» продемонстрировал, какую квартиру ему подарила звездная бабушка Алла Пугачева. В выпуске остро-звездного проекта, который доступен в аккаунте телеканала НТВ на YouTube, Никита показал роскошную обстановку четырёхкомнатной элитной квартиры, пишет «Lenta.ru».

В новом выпуске «Звезды сошлись», Никита Пресняков показал, какой подарок сделала Алла Пугачева им с супругой Аленой Красновой на свадьбу, которая состоялась в июле 2017 года. Роскошные апартаменты в элитном районе центра Москвы оказались очень кстати новоиспечённому семейству, тем более что до этого своего жилья Никита не имел. Музыкант показал ведущим шоу Лере Кудрявцевой и Оскару Кучеру обстановку квартиры, которая вся выполнена в светлых тонах помимо кухни, которая выкрашена в черный цвет.

В объектив камеры также попали большой белый рояль в гостиной, дизайнерская мебель и шикарный вид на центр города. При этом ведущие «Звезды сошлись» отметили, что детская комната в квартире Преснякова пока не обустроена — это свидетельство того, что 29-летний музыкант пока не задумывается о наследниках. Никита поделился со зрителями, что продолжает активно развивать свой блог на YouTube, заниматься паркуром и много путешествовать вместе с супругой, поэтому детей они пока не планируют.

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