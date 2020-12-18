Кинокритик Антон Долин назвал топ-10 лучших фильмов 2020 года

Сегодня, 17:04

Анна Лисова

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Кинокритик Антон Долин назвал топ-10 лучших фильмов 2020 года

Список лучших кинофильмов 2020 года составил для «Медузы» кинокритик и журналист Антон Долин. Дополнительно он выделил один документальный фильм, и одну короткометражку. 

Долин подчеркнул, что этот список не является рейтингом, поэтому фильмы он решил расставить в алфавитном порядке. 

Лучшими фильмами 2020 года Долин назвал «Дни» Цай Минляна. Эта картина рассказывает о бесприютности человека в мегаполисе.  Попал в список и анимационный фильм «Душа», режиссерами которого стали Пит Доктер и Кемп Пауэрс. Ранее эту анимационную работу от студии Pixar положительно оценили и другие эксперты, назвав ее воплощением страхов и надежд человечества в 2020 году. 

Также в список критик включил работу Хлоя Чжао «Земля кочевников» и мини-сериал «Лаверс-рок» Стива МакКуина. 

Попал в список «Мальмкрог» Кристи Пью и «Манк» Дэвида Финчера. Помимо этих фильмов в списке также «Начало» Дея Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, и «Ученик» Чайтанья Тамхана. 

Кинокритик выделил также документальный фильм «Котлован», режиссером которого является Андрей Грязев. А короткометражкой, которую он назвал, стала работа Педро Альмодовара «Человеческий голос».

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