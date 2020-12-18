Сергей Пенкин считает, что Николаю Баскову стоит позаниматься вокалом

Российский певец и композитор, 59-летний Сергей Пенкин стал участником шоу программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Там артист высказал свое мнение о современных артистах.

Так, Пенкин рассказал, что его творческая карьера находилась на пике популярности в то время, когда Киркоров только начинал становиться известным, а Николай Басков еще учился в школе. Артист обладает потрясающими вокальными данными, имея голосовой диапазон в четыре октавы, и считает, что современным исполнителям есть чему у него поучиться.

«У Филиппа Киркорова мне больше нравятся медленные композиции. Они у него получаются стильными. А с Колей Басковым я бы вокалом занялся, потому что он слишком форсирует голос», - поделился Пенкин.

Также Сергей рассказал, что ему довелось услышать дуэт Киркорова и Баскова. По его мнению, это был ужасный проект. Артист решительно заявил, что публичные личности никогда не должны терять свое достоинство.

Кроме этого, на программе с участием Пенкина присутствовал и музыкальный критик Сергей Соседов. Он высоко оценил вокальные способности артиста и отметил, что у певца никогда не было такого хита, который сделал бы его по-настоящему популярным. На что Пенкин ответил, что его композиции не берут на радио, поэтому ему тяжело донести свое творчество до масс.