Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными

Сегодня, 00:14

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Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными

Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными: «Умирал одиноким».

Как рассказала балерина Анастасия Волочкова, она познакомилась с Валентином Гафтом еще четыре года назад. Тогда она начала репетировать спектакль. Волочкова отметила, что уже тогда легендарный артист жаловался на здоровье, на то, что до него нет никому дела.

«Я не хочу вдаваться в подробности семейных дел Валентина Иосифовича, но он рассказывал, что его родные ведут себя не очень добропорядочно по отношению к нему... С ним не было никого рядом до конца его дней», - рассказывает балерина. 

По ее мнению, всем нужны были лишь его деньги. Поэтому все последние годы артисту не хватало простого человеческого внимания.

Более того, как заявила Волочкова, родные артиста отвергали предлагаемую от других помощь. Например, она сама хотела подарить артисту ортопедический матрас, когда поняла, что тому неудобно в постели. Однако близкие Валентина Гафта не приняли подарок.

Вместе с тем танцовщица отметила, что единственный человек, не покинувший Гафта, был актер Саид Багов.

Напомним: легендарный актер умер от последствий инсульта 12 декабря в Жаворонках, что под Москвой. Прощались со звездой в его родном «Современнике» 15 декабря, а похоронили на Троекуровском кладбище.

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